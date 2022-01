Villaggio Sereno, riapre la biblioteca: più bella e più funzionale

(red.) Venerdì 14 gennaio la biblioteca del Villaggio Sereno riapre al pubblico dopo la chiusura di alcuni mesi (da giugno 2021) per lavori di ristrutturazione e messa a norma.

Gli interventi, del valore economico complessivo di 52.860 euro, hanno interessato principalmente l’impianto di climatizzazione ma, approfittando della chiusura, sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione all’intero edificio utili a rendere più accoglienti e funzionali gli spazi.

Sono stati sostituiti tutti i neon con panel led da 33watt e 3000k, rimosse alcune vecchie linee telefoniche inutilizzate, posate a vista lungo le pareti, e altri piccoli interventi manutentivi elettrici; sistemati i cavi elettrici per un importo di 14mila euro.

Revisionati anche i bagni pubblici, malfunzionanti e in condizioni di forte usura (mille euro il costo); realizzato un nuovo impianto di climatizzazione e stipulato un contratto di servizio di energia e teleraffrescamento, per una quota annuale pari a 17.860 euro.

Per quanto concerne poi gli interventi edili questi hanno riguardato il controsoffitto a quadrotti, che è stato ribassato rispetto all’originale per poter contenere le nuove casse idroniche e nascondere gli impianti; è stata completamente tinteggiata tutta la biblioteca (20mila euro di spesa). Restano ancora da ultimare alcune rifiniture.

Contestualmente, sono stati ripensati e rivisti anche gli spazi interni, beneficiando di alcuni arredi provenienti dalla biblioteca “Ghetti” di viale Caduti del Lavoro.

Un nuovo e più ampio banco prestiti è stato collocato in una diversa posizione, così da agevolare il lavoro delle bibliotecarie e, nello spazio venutosi a formare, è stata creata una zona di accoglienza con scaffali carrellati su cui sistemare gli ultimi arrivi, le novità editoriali e alcuni percorsi bibliografici tematici.

La sezione prima infanzia e albi illustrati è stata oggetto di una variazione significativa: è stato realizzato uno spazio dedicato ai più piccoli, riconoscibile, dotato di un angolo morbido, tavolini e raccoglitori su rotelle facilmente trasportabili durante le attività di lettura. Nella zona dedicata alla saggistica, invece, sono stati spostati tavoli e scaffali così da ricavare un nuovo spazio versatile da dedicare allo studio ma non solo.

A conclusione dei lavori, l’intero patrimonio della biblioteca è stato ricollocato dopo un’attenta revisione che ha privilegiato l’attualità e la rispondenza delle collezioni con le esigenze dei lettori. Questo intervento è stato interamente realizzato dal personale della biblioteca supportato dalle associazioni Volontari per Brescia e Topi di Biblioteca, attive sul territorio.

Nella biblioteca del Villaggio Sereno il materiale documentario può essere preso a prestito e restituito anche oltre l’orario di apertura tramite l’utilizzo degli smartlockers e del box restituzioni h 24 7/7.

Il patrimonio della biblioteca oggi è formato da narrativa destinata al pubblico adulto, da libri per bambini 0-6 anni (cartonati, libri con parti sensoriali adatti ad essere maneggiati da piccole mani, albi illustrati), libri ad “alta leggibilità”, audiolibri e saggistica, sia per adulti che per bambini, attuale e caratterizzata da un taglio divulgativo.

Dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, prima cioè della chiusura per lavori, la biblioteca ha effettuato 22.996 prestiti (di cui 11.667 adulti e 11.329 ragazzi) e ha registrato 1.628 utenti attivi (di cui 1.068 adulti e 560 ragazzi).

Durante i sei mesi di chiusura, gli operatori della biblioteca hanno comunque mantenuto i contatti con l’utenza sia via mail che personalmente, supportando il personale della biblioteca Parco Gallo che ha assorbito parte dei frequentatori di quella del Villaggio Sereno. Non disporre di una sede fisica non ha limitato la capacità e la volontà degli operatori di svolgere delle attività di promozione della lettura: le bibliotecarie si sono recate alle scuole dell’infanzia Gallo e Collodi per effettuare delle letture destinate ai bambini. Mantenere i rapporti con i fruitori è fondamentale per non perdere il filo, per far sapere che l’attività della biblioteca è continuativa anche fuori dalle classiche mura.

Dopo l’inaugurazione riprenderanno le consuete attività della biblioteca e dell’associazione culturale Topi di biblioteca che coordina due gruppi di lettura. Verranno inoltre riattivati i progetti Pcto(Alternanza scuola lavoro-Percorso competenze trasversali per l’orientamento) e A tutta Scienza! Esperimenti scientifici per comprendere il mondo che ci circonda, momenti di formazione sulla saggistica in ambito scientifico, sia per ragazzi che per adulti, a cura dell’associazione culturale Aghi Magnetici.