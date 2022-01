Pandemia e famiglie in difficoltà: ci sono i servizi sociali

(red.) L’attuale situazione sanitaria sta nuovamente facendo emergere le fragilità di numerose famiglie bresciane, costrette a stare in isolamento e bisognose di supporto per la spesa di generi alimentari o di farmaci.

«I Servizi Sociali del Comune di Brescia- si legge in una nota dell’amministrazione- sono a disposizione per intervenire in questi casi di bisogno: qualunque segnalazione può essere inviata all’ufficio di zona competente. Le richieste verranno attentamente valutate e si procederà all’eventuale intervento di aiuto attraverso volontari o personale dedicato all’assistenza».

L’apertura dei servizi è garantita dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16. Questi i contatti diretti dei singoli uffici: SERVIZIO SOCIALE CENTRO: Telefono 030.2977445 – 030.2977447 – 030.2977446; E-mail sstcentro@comune.brescia.it

SERVIZIO SOCIALE NORD: Telefono 030.2978011 – 030.2978012 – 030.2978093; E-mailsstnord@comune.brescia.it

SERVIZIO SOCIALE OVEST: Telefono030.2977033 – 030.2977032 – 030.2977023; E-mail sstovest@comune.brescia.it

SERVIZIO SOCIALE SUD: Telefono 030.2978035 – 030.2978038 – 030.2978036; E-mail sstsud@comune.brescia.it

SERVIZIO SOCIALE EST: Telefono 030.2977093 – 030.2977094 – 030.2977085; E-mail sstest@comune.brescia.it