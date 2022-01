Visconti lascia Brescia per Bologna: arriva Maria Rosaria Laganà

(red.) Avvicendamento ai vertici della Prefettura di Brescia: Attilio Visconti, che si era insediato in Broletto nel marzo 2019, diventa il nuovo prefetto di Bologna.

Al suo posto Maria Rosaria Laganà, 61 anni, calabrese, ed attualmente alla Prefettura di Treviso, che si insedierà prossimamente. Così ha deciso il Consiglio dei Ministri su proposta del Viminale.

Visconti era già stato viceprefetto a Brescia accanto a Paolo Tronca, ha guidato l’Ufficio Territoriale del Governo dal marzo 2019, affrontando la crisi della pandemia, istituendo il “nucleo operativo ambientale” per contrastare ed affrontare le emergenze nel Bresciano ed è stato nominato commissario straordinario per il depuratore del Garda, un ruolo che lo ha visto al centro di numerose polemiche e contestazioni, ancora in atto, per la decisione di collocare il maxi collettore a Gavardo e Montichiari. Ora il titolo passerà al suo successore.

Nel capoluogo emiliano Visconti sostituisce Francesca Ferrandino, recentemente nominata a capo del Dipartimento per immigrazione e libertà civili del Viminale.