Perde il borsellino con 1800 euro, lo trova la Polizia Locale

(red.) Un portafoglio perso e ritrovato, nel volgere di poche ore, e una disavventura finita con un grande sollievo per un cittadino filippino che, nella mattina del 6 gennaio, senza avvedersene, aveva smarrito l’effetto personale contenente, oltra ai documenti, 1800 euro in contanti.

A ritrovare il borsellino gli agenti della Polizia Locale di Brescia, impegnati in un’attività di controllo nel centro cittadino.

L’oggetto era a terra, sul marciapiede di via Cairoli. Gli agenti lo hanno recuperato e, una volta individuato l’indirizzo del proprietario, a San Polo, si sono recati a casa dell’uomo per recapitarlo.

In quel momento, però, era presente la sorella del filippino e gli agenti sono ritornati i caserma dove poi l’uomo, raggiunto telefonicamente, ha potuto recuperare il portafoglio, senza nemmeno dover sporgere denuncia di smarrimento.