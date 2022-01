Monte Maddalena, si ribalta con l’auto che va a fuoco

(red.) Un uomo di 59 anni si è ribaltato con la propria auto nell’effettuare una curva sulla strada sul Monte Maddalena, sopra la città. Mentre affrontava l’undicesimo tornante, il veicolo ha cappottato prendendo fuoco. Un incidente spettacolare, verificatosi poco dopo le 15,30.

Il guidatore è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave essendo riuscito a mettersi in salvo per tempo. A domare le fiamme prima che si propagassero nella zona boschiva ci hanno pensato i vigili del fuoco di Brescia, mentre un’alta colonna di fumo si alzava dal monte e veniva segnalata soprattutto dagli abitanti della zona attorno a Sant’Eufemia. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale.