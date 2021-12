Permessi Ztl 2022, in corso operazioni di stampa e consegna

(red.) Sono in corso le operazioni di stampa e consegna a domicilio dei permessi 2022 per l’accesso alla Ztl (Zona a Traffico Limitato). Come di consueto, per consentire un più agevole svolgimento delle attività di rinnovo dei permessi e garantire la regolare consegna dei nuovi contrassegni in tempo utile, è stata disposta la proroga dei permessi e del bollino/vetrofania 2021.La validità delle seguenti tipologie di permessi ZTL e del “bollino/vetrofania” riferiti all’annualità 2021 viene prorogata sino al 31 dicembre 2022:

· Tipo “M” – esercenti commerciali in Ztl

· Tipo “TMP” – temporanei (solo permessi annuali con scadenza al 31 dicembre 2021)

· Tipo “CS” – categorie speciali: enti pubblici e organi di stampa

· Tipo “OM” – medici (permessi con scadenza nel 2021)

La proroga non è valida per coloro che hanno perso titolo al rinnovo del permesso. I titolari di permesso tipo “OE” (operatori economici) dovranno attenersi alla data di scadenza riportata sul tagliando.

La proroga non è valida per i domiciliati (non residenti) titolari di permesso R e RP, che devono provvedere alla richiesta di rinnovo per il 2022, entro la scadenza del 31 dicembre 2021 (o scadenza diversa ove indicata sul contrassegno), tramite il Portale dei Servizi del Comune di Brescia – Sezione Mobilità oppure inviando a istanzeztledisabili@comune.brescia.it una tramite la modulistica disponibile sul sito del Comune – Sezione Mobilità – Permessi ZTL.