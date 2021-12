Capodanno ai musei con due giornate di apertura straordinaria

(red.) Un Capodanno ai musei è la proposta del Comune di Brescia rivolta alle famiglie per il 31 dicembre e sabato 1 gennaio.

La Fondazione Brescia Musei propone due giornate di aperture eccezionali dei musei della città e delle mostre allestite negli spazi museali. Dalle 10 alle 18, un’occasione per trascorrere del tempo in luoghi affascinanti, custodi del passato, per guardare insieme al proprio futuro.

Una proposta per chiudere l’anno vecchio ed iniziare quello nuovo all’insegna della cultura, visitando le splendide mostre allestite nel Museo di Santa Giulia, “Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore manierista” e “La Cina non è vicina. Badiucao – opere di un artista dissidente”, per conoscere da vicino l’opera “Il Pranzo di Diego Velázquez”, il dipinto ospite illustre arrivato direttamente dall’Ermitage di San Pietroburgo ed allestito nelle sale della Pinacoteca Tosio Martinengo, oppure per approfittare degli ultimi giorni per ammirare il progetto site specific Palcoscenici Archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli, allestito presso il Museo di Santa Giulia e il Parco Archeologico.

E ancora, due giorni speciali in cui poter ammirare nelle sale della Pinacoteca Tosio Martinengo le due opere allestite per il progetto PTM Andata e Ritorno: la pala di Moretto raffigurante Sant’Orsola e le compagne, in prestito a Brescia dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, e l’Adorazione dei pastori di Bernardo Licinio, proveniente dai depositi dei Musei Civici.

Ma anche un invito a vivere i luoghi della cultura della città, in uno dei più emozionanti periodi dell’anno, approfittando magari di “Passeggiando tra i capolavori”, la visita guidata al Museo di Santa Giulia in programma il 31 dicembre alle 11.

E per chi volesse approfittare dei giorni di festa, i musei sono il luogo giusto per trascorrere dei momenti in famiglia, con i bambini, per scoprire le collezioni custodite accompagnati da una guida d’eccezione, il famoso topo giornalista Geronimo Stilton, protagonista della nuova app-game museale dedicata ai bambini a partire dai 6 anni dal titolo Geronimo Stilton. Brescia Musei Adventures. Alle famiglie sarà anche dedicata la speciale visita guidata del 1 gennaio, in programma alle 15, per approfondire e conoscere il Museo delle Armi “Luigi Marzoli”.

Si ricorda che dal 27 dicembre al 2 gennaio l’ingresso ai musei della città e alla mostra di Lattanzio Gambara saranno gratuiti per i residenti e/o nati a Brescia. Non solo: il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022 tutti i Musei Civici e la mostra Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore manierista, sono visitabili gratuitamente per i nati e/o residenti a Brescia, “Passeggiando tra i capolavori!” il 31 dicembre, ore 11: visita al Museo di Santa Giulia; ‘l 1 gennaio, ore 15: visita per famiglie al Museo delle Armi Luigi Marzoli. Costo: biglietto ridotto (gratuito per i nati e/o residenti a Brescia) + 5 euro per servizio guida. Il percorso Geronimo Stilton. Brescia Musei Adventures è accessibile con il biglietto d’ingresso ai musei.

Per prenotazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni 030.2977833-834 | santagiulia@bresciamusei.com. Per la partecipazione a tutti gli eventi è necessaria dai 12 anni l’esibizione del green pass.