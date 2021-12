Vittime delle mafie, un albero e una targa in memoria

(red.) Il Comune di Brescia ha piantumato, giovedì 23 dicembre, nel lato nord ovest del parco di via dei Mille, un ulivo con una targa per ricordare tutte le vittime delle stragi mafiose, a cominciare da uomini simbolo come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché delle donne e degli uomini delle loro scorte.

“Sono davvero felice che Brescia – ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato – abbia oggi tradotto in pratica uno specifico finanziamento di 1.250 euro erogato della Regione Lombardia all’Amministrazione comunale il 10 novembre”.

“Ritengo significativo e di grande insegnamento per le coscienze civiche dei cittadini e per chi si impegna nella lotta alle mafie – ha concluso l’assessore De Corato – anche la decisione di piantumare l’ulivo e collocare la targa nel giardino di via dei Mille, ovvero un luogo già dedicato ai due magistrati, Falcone e Borsellino, barbaramente assassinati dalla mafia insieme con le loro scorte nel tragico anno 1992″.