Capodanno? Brescia lo trascorre “in bellezza”

(red.) Sarà un Capodanno senza feste in piazza, senza ritrovarsi fisicamente nei luoghi abituali dei festeggiamenti per le nuove misure varate giovedì 23 dicembre da Governo finalizzate al contenimento dei contagi da Covid 19, ed ecco che il Comune di Brescia punta sull’ “effetto cultura”, in linea con la vocazione di “capitale della cultura” per il 2023.

In attesa di tempi migliori per ritrovarsi in piazza a condividere un momento di festa collettiva, la Loggia ha predisposto una serie di iniziative attinte dal teatro per organizzare alcuni eventi culturali con i quali salutare l’anno che finisce.

Il programma prevede infatti la realizzazione di alcune iniziative che si terranno in spazi opportunamente organizzati, il cui accesso sarà consentito entro i limiti di disponibilità dei posti previsti e nel rigido rispetto delle vigenti normative.

Gli eventi avranno inizio alle 21,30 per terminare alle 23 e consentire a tutti di trovare quel luogo dedicato all’intimità dove festeggiare, brindando, l’arrivo di quell’Anno Nuovo che tutti speriamo possa davvero essere l’anno del ritorno ad una nuova normalità.

Il programma prevede, il 31 dicembre, al Chiostro San Salvatore (21,30, e coro delle monache in caso di maltempo, accesso da via Piamarta, 4.) il concerto di Nilza Costa Quartet, un ensemble musicale per vivere un viaggio nella migliore World Music che contamina l’Afro-Jazz con Samba, Blues e ipnotiche atmosfere. Canzoni che raccontano, con sentimento religioso, con malinconia, ma anche con speranza, il modo di vivere di uomini e donne lontani dalla propria terra, attraverso un mix di suoni della natura e di idiomi Afro-jazz e Yoruba. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30.12, alle ore 17, fino ad esaurimento posti disponibili. Info e prenotazioni: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com. La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Richiesto il Super Green Pass.

Al Teatro Romano, alle 21,30 (White Room Museo di Santa Giulia in caso di maltempo), concerto dei Pulsar Ensemble, gruppo composto da cinque musicisti con un set inusuale e variegato di batterie, percussioni intonate e non, sintetizzatori, campionatori e live electronics. La musica si muove alla ricerca di una fusione tra mondo acustico ed elettronico, secondo un’ambientazione sonora che fonde post-jazz, post-rock, sperimentazione ed electro-pop. Il set dal vivo è completato da un’installazione illuminotecnica che esalta i gesti musicali e il contesto che li ospita.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30.12 alle ore 17, fino ad esaurimento posti disponibili. Accesso: Per il Teatro Romano da Vicolo del Fontanone – per White Room (in caso di maltempo) da Via Musei, 81. Info e prenotazioni: CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833/34 – santagiulia@bresciamusei.com. (La prenotazione si considera valida previo ritiro del coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia, super green pass obbligatorio).

Al Mo.Ca, sempre alle 21,30, (Auditorium San Barnaba in caso di maltempo) è previsto il concerto degli Hell Spet Country Bband, in collaborazione con Associazione Festa della Musica. La Hell Spet Country Band nasce nel 2011 per volontà di Niccolo Papini (One Man Banjo) e Federico Cantaboni (Rock n’ Sbock), alle fila si aggiungono Simone Grazioli, Mattia Bertolassi e Pietro Gozzini. La band propone un set coinvolgente con un beat frenetico, musica country come in Italia nessuno la fa. Sentire per Credere.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30.12 alle ore 17, fino ad esaurimento posti disponibili. Info e prenotazioni: www.festadellamusicabrescia.it/la-festa/prenotazioni/capodanno-hell-spet-2021/ (richiesto Super green pass)

Al Teatro Sociale, alle 21,30, lo spettacolo “Romeo e Giulietta- L’amore è saltimbanco”, a cura di Centro Teatrale Bresciano. Una prova aperta, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Marco Zoppello, e un cast di bravissimi attori, immerge gli spettatori nella materia viva del teatro di Shakespeare per portare sul palco, attraverso il teatro popolare, le grandi passioni dell’uomo, le gelosie “Otelliane”, i pregiudizi da “Mercante”, “Tempeste” e naufragi, in una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni.

Info e biglietti: 030.2808600 – biglietteria@centroteatralebresciano.it – www.centroteatralebresciano.it (richiesto Super Green Pass).

Per consentire un ordinato e regolare rientro alle abitazioni private nella notte di Capodanno il servizio Metrobus è previsto con orario prolungato con ultima partenza dai capolinea all’una di sabato 1 gennaio 2022.

L’ingresso ai luoghi degli eventi è consentito previa prenotazione obbligatoria o acquisto biglietti e sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per la partecipazione agli eventi è richiesto il possesso e l’esibizione del Super Green pass.

Le regole di partecipazione potranno subire variazioni a seguito dell’emanazione di ulteriori normative, emanate in materia di contenimento del virus COVID-19, che dovessero sopravvenire entro la data di svolgimento degli eventi.