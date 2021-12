Parco di Case del Sole 2022, a maggio i lavori di riqualificazione

(red.) Verranno avviate all’inizio del 2022 le procedure per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Parco di Case del Sole. Gli interventi saranno presumibilmente avviati entro maggio 2022 e avranno una durata di 177 giorni.

L’Intervento rientra nel complesso delle trasformazioni previste dal progetto “Oltre la Strada” che l’Amministrazione comunale di Brescia ha avviato nel 2017 sottoscrivendo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il quale è beneficiaria, insieme ai partner privati, di un finanziamento di 18 milioni di euro.

Nel solco degli obiettivi perseguiti dal progetto “Oltre la Strada” si è voluto rispondere adeguatamente al bisogno crescente di spazi pubblici della comunità locale sotto la spinta delle numerose iniziative realizzate dai partner del Progetto, dagli organismi di rappresentanza del decentramento e da altri operatori senza scopo di lucro.

Rappresenta la fase conclusiva di una serie di interventi che hanno già interessato l’ambito di “Case del Sole”, tra cui la realizzazione del Centro Mics, da poco inaugurato a seguito del recupero di un edificio mai completato, inserito nel complesso di opere di urbanizzazione previste nell’ambito di un Piano Attuativo del 2005, che interessava questa vasta area e che comprendeva anche la realizzazione del parco pubblico in questione.

Il progetto esecutivo del Parco di Case del Sole integra le funzioni già attivate nel Centro Mics garantendo spazi aperti di qualità attrattivi per una fascia di utenza giovane ma idonei anche per la socialità di tutta la popolazione del quartiere.

Il disegno del suolo prevede vegetazione, parcheggi, uno spazio per gli skaters e aree di gioco informali, integrati tra di loro. Inoltre, fa da cerniera tra via Milano, la Biblioteca Uau e lo Spazio Comunità, attivi nel Centro Mics.