Brescia, rogo in una cantina: due persone intossicate

(red.) Un incendio è divampato nella mattinata di lunedì 20 dicembre nella cantina sottostante un negozio in via Togni, in città, nella zona della stazione ferroviaria e degli autobus. Due persone sarebbero rimaste lievemente intossicate dal fumo, che, dal sottoscala, ha raggiunto gli appartamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per domare l’incendio e, una volta spente le fiamme, per la messa in sicurezza dello stabile che, al momento, stante le verifiche in corso, non è stato dichiarato inagibile. Tuttavia, per precauzione, i residenti sono stati fatti evacuare.

Sul posto anche i sanitari per soccorrere gli intossicati. Il traffico nella zona è stato deviato.