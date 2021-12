Teatro Grande, i palchi? La Loggia non li vuole cedere

(red.) La Corte dei Conti chiede al Comune di Brescia di vendere i palchi di cui è in possesso al Teatro Grande, ma la Loggia non ci sta e prospetta una battaglia a suon di carte bollate per non essere costretta a cedere (come invece prevede la legge Madia sulle partecipate degli enti pubblici) i posti a teatro.

L’amministrazione comunale detiene un partecipazione di minoranza nella società del Massimo cittadino dove sono 31 i palchi (su 109 complessivi) di proprietà, per un valore di 25mila euro ciascuno, la maggior parte dei quali frutto di lasciti o di donazioni.

Qual è il nodo del contendere? L’assessore Federico Manzoni ha spiegato che la Corte dei Conti chiede di dismettere la partecipazione nel Teatro Grande, con l’unica eccezione in caso venga trasformata in società di capitale. Questo perchè la legge Madia impone la dismissione di partecipazioni in società che non svolgano attività di interesse pubblico, che non servano per la realizzazione di opere pubbliche o che non producano beni e servizi strumentali alla pubblica amministrazione, ma anche le cosiddette “scatole vuote”, partecipate con bassissimo fatturato.

Non sarebbe questo il caso, secondo la Loggia poichè il Cda del Grande svolge la propria attività a titolo gratuito e le spese di gestione sono sostenute dalla Fondazione del Teatro Grande.

Il Comune, che ha in programma un Consiglio lunedì 20 dicembre, “valuterà le possibilità di trasformazione/cessione della propria quota di possesso relativa a 300,943 millesimi, con l’attenzione a non depauperare il patrimonio finora posseduto, vistala peculiarità della partecipazione”. Insomma, l’obbiettivo della Loggia è quello di non perdere i palchi, le strategie da adottare saranno diverse per contrastare le richieste della Corte dei Conti.