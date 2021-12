“Degrado in via Milano”, esposto alla prefettura

(red.) Sembra un paradosso, ma, appena qualche giorno dopo la fine dei lavori di riqualificazione di via Milano, alcuni residenti hanno depositato alla Prefettura di Brescia un esposto lamentando il degrado e l’incuria in cui verserebbe la strada cittadina.

Sono 73 le firme apposte in calce al documento, inviato anche alla vicesindaco Laura Castelletti, al presidente del Comitato di quartiere e alla Stazione dei carabinieri di San Faustino in cui si denuncia la situazione di abbandono e, anche potenziale pericolo, nel tratto compreso tra Fiumicello ed i parchi.

Il dito viene puntato sulla zona di via Milano cpmpresa tra il supermercato Esselunga, il Parco Caduti di Nassiriya e il Parco Rosa Blu che, lamentano i residenti, sono oramai divenuti sede del bivacco di senzatetto, luoghi di spaccio e di frequenti risse tra alcolizzati.

Un altro problema indicato è quello dell’abbandono di rifiuti, una costante nel quartiere ed il fatto che i marciapiedi e le aree verdi siano diventati latrine a cielo aperto. Così come, lamentano i firmatari dell’esposto, si sono verificati frequenti furti ai danni auto ed abitazioni, oltre al fenomeno in crescita dell’accattonaggio.