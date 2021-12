Giovedì i bambini di Casazza consegnano gli addobbi natalizi per l’albero

(red.) In attesa di festeggiare il Natale insieme a tutto il quartiere con le numerose iniziative organizzate dal Consiglio di quartiere Casazza in programma per l’intera giornata di sabato 18, il Consiglio di quartiere comunica che giovedì 16 dicembre al Parco Casazza di via Reggio a partire dalle ore 10,45 le bambine ed i bambini del quartiere, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa “L’albero lo faccio io” promossa dall’assessorato alla Partecipazione del comune di Brescia, saranno protagonisti creando le decorazioni natalizie destinate ad abbellire un grande pino del parco.

Alle ore 10,45 gli alunni della Scuola Materna “Tadini” consegneranno ai rappresentanti del Consiglio di quartiere gli addobbi realizzati in queste settimane e rallegreranno i presenti con il loro coro di canti natalizi.

Alle ore 11,15 nella vicinissima Scuola Primaria Casazza avverrà la consegna degli addobbi realizzati dagli alunni della classe seconda.

All’incontro sarà presente l’assessore alla Partecipazione Alessandro Cantoni.