Via Milano riapre, finiti i lavori di riqualificazione

(red.) Nell’ambito del progetto “Oltre la Strada”, vincitore del bando nazionale per le Periferie, sono giunti al termine i lavori di riqualificazione di via Milano, che erano iniziati il 15 gennaio scorso, preceduti a partire dall’estate 2020 dagli interventi di A2A sui sottoservizi.

I lavori di riqualificazione, dell’importo complessivo di 2.368.145 euro, hanno interessato l’asse di via Milano per circa un chilometro, nel tratto compreso tra la tangenziale ovest e via Nullo, oltre a via Villa Glori, nel tratto compreso tra via Milano e il passaggio a livello. Nel complesso un’area di quasi 20mila metri quadrati.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa Saviatesta s.r.l. di Goito (MN), selezionata con procedura aperta, e dalle imprese subappaltatrici bresciane FL Costruzioni di Capriano del Colle e Novastrade s.r.l. di Borgosatollo (BS). La progettazione e la direzione lavori sono state curate da Brescia Infrastrutture s.r.l

La durata dei cantieri, prevista da progetto in 15 mesi, è stata contenuta in soli 11 mesi per consentire la riapertura della strada per le festività natalizie. Per tale ragione, le finiture con resine colorate previste per i marciapiedi e per le ciclabili, realizzate solo sul tratto centrale della via, verranno ultimate nel corso della prossima primavera.

Questa pausa consentirà di valutare i comportamenti degli utenti (ciclisti e pedoni) in relazione alla segnaletica prevista da progetto ed apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Le attività sono state realizzate in cinque fasi principali, articolate in sottofasi, coordinate con i lavori di rifacimento delle reti tecnologiche realizzate da A2A da luglio 2020 ad ottobre 2021, con un investimento pari a quello della riqualificazione superficiale.

Il progetto di riqualificazione di via Milano mira a cambiare la percezione e la modalità di utilizzo della via, caratterizzata da rinnovati marciapiedi e da una nuova ciclabile e sgravata dal traffico di mero attraversamento grazie all’apertura del nuovo sottopasso di via Rose.

L’illuminazione è stata completamente rifatta, con un incremento dell’intensità luminosa e con un’attenzione particolare agli spazi pedonali e ciclabili.

La sezione stradale è stata rivista con l’introduzione di cordonature in granito che delimitano gli ambiti carrai rispetto a quelli ciclabili e pedonali.

Tutto il pacchetto stradale è stato rifatto, per uno spessore di quasi 50 cm, al fine di garantire adeguate prestazioni meccaniche, anche in considerazione dell’elevato traffico dei mezzi del trasporto pubblico, urbano ed extraurbano.

È stato rifatto il sistema di raccolta delle acque meteoriche, collegato alla nuova rete fognaria, anch’essa oggetto di completo rifacimento da parte di A2A Ciclo Idrico.

Nelle riqualificate fermate autobus Brescia Trasporti ha installato le nuove paline informative smart già diffuse su tutta la rete cittadina, che hanno migliorato e potenziato la qualità dell’informazione offerta agli utenti.

In corrispondenza del parco Benenson è stata inoltre installata una delle due pensiline previste dal progetto; la seconda pensilina, prevista in corrispondenza del costruendo teatro Borsoni, verrà installata nell’ambito dei lavori di realizzazione della piazza del teatro.

È stato ampliato il servizio di bike sharing, con la realizzazione di due nuove postazioni nei quartieri Primo Maggio (in via Villa Glori) e Fiumicello (in via Nicolini), attivate nello scorso mese di settembre.

Una segnaletica tattile per le persone con disabilità visiva, costituita da pavimentazioni in rilievo è stata posizionata in corrispondenza di tutti gli attraversamenti pedonali e delle fermate degli autobus. Gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono stati realizzati tutti in quota e complanari ai marciapiedi e adeguatamente illuminati.

Lungo la strada sono stati realizzati 20 stalli dedicati al carico/scarico con durata massima della sosta di 15 minuti, finalizzata alla rotazione elevata. Tale offerta è stata quasi raddoppiata rispetto al progetto approvato grazie ad una modifica in corso d’opera, concordata nei tavoli di confronto con il Consiglio di Quartiere Fiumicello e con i commercianti ed operatori della via.

L’offerta di sosta prevede inoltre 30 posti nel parcheggio in corrispondenza del parco Benenson (sosta lunga), 25 nuovi posti dell’area ex-Dallera (sosta massima 30 minuti) ed i 30 nuovi posti pubblici realizzati con il nuovo supermercato (sosta massima 60 minuti), grazie alla riorganizzazione della sosta esistente.

Con la realizzazione del nuovo parcheggio dell’area Caffaro e con la realizzazione del nuovo teatro, l’offerta di sosta verrà ulteriormente incrementata rispettivamente di 46 e 75 posti auto.

A2A ha inoltre proceduto a installare nell’ambito oggetto della riqualificazione due nuove colonnine di ricarica pubblica per la mobilità elettrica, posizionate in via Bevilacqua a Fiumicello e in via Villa Glori, nei pressi della riqualificata stazione ferroviaria di Brescia Borgo san Giovanni.

Sempre in via Villa Glori è stato allargato il marciapiede sul lato est mentre sul marciapiede ovest sono state eliminate le barriere architettoniche mediante la realizzazione di rampe. È stata infine rifatto l’impianto di illuminazione sostituendo tutti i pali in cemento, garantendo una qualità dell’illuminazione analoga a quella di via Milano e aumentando lo spazio utile sul marciapiede.

Con la conclusione dei lavori stradali su via Milano e la completa riapertura al transito, riprende il suo regolare percorso la linea bus 3, che in questi mesi era stata oggetto di deviazione nel quartiere di Fiumicello.