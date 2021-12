Domenica la fiera di Santa Maria Crocifissa di Rosa

(red.) Domenica 12 dicembre si svolgerà a Brescia la tradizionale fiera di Santa Maria Crocifissa di Rosa. Verranno posizionate 95 bancarelle per la vendita di abbigliamento, tessuti, prodotti alimentari, articoli casalinghi, bigiotteria, calzature, piccoli elettrodomestici, giocattoli, biancheria e accessori per la casa.

Questo il percorso dedicato:

• via Lombroso (nel tratto compreso tra via Biseo e via Lipella);

• via Crocifissa di Rosa (nel tratto compreso tra via Lipella e piazzale Golgi).