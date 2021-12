Per il maltempo di mercoledì, posticipati “Natale in musica” e “L’ho fatto tutto io”

(red.) A causa delle previsioni meteo avverse. gli eventi della rassegna “Buon Natale Brescia”, previsti per mercoledì 8 dicembre, subiranno le seguenti variazioni:

la mostra mercato “Campagna amica”, aperta in piazza del Mercato dalle 9 alle 19 sarà confermata mentre “L’ho fatto tutto io”, presente in piazza Vittoria dalle 9 alle 19, verrà posticipata a venerdì 17 dicembre.

Infine tutte le iniziative dedicate al “Natale in musica”, previste per il pomeriggio, verranno proposte sabato 11 dicembre. Per tutta la giornata sarà possibile utilizzare un solo biglietto valido su tutta la rete del TPL – metro e bus – dell’area urbana di Brescia per muoversi in sicurezza in città.