San Polo, da lunedì lavori per i sovrappassi delle vie Raffaello, Carpaccio e Michelangelo

(red.) Prosegue l’opera di recupero e sistemazione dei sovrappassi pedonali nel quartiere San Polo, a est della città, che nella prima fase ha interessato le vie Raffaello e Tiziano. Lunedi 6 dicembre verranno ripresi i lavori che, in questa seconda fase, coinvolgeranno i sovrappassi di via Raffaello, via Carpaccio e via Michelangelo, oltre ad alcuni piccoli interventi di completamento dei lavori precedenti.

L’intervento, eseguito dall’impresa Bemar s.r.l. di Roma, dovrebbe durare circa 210 giorni e prevede un costo complessivo di euro 290.288,41 + Iva.

Per preservare le strutture ed impedirne un rapido degrado, che porterebbe in poco tempo ad una notevole riduzione delle caratteristiche di resistenza dei materiali, i lavori di manutenzione straordinaria comporteranno:

• il ripristino della condizione di passività delle armature nel calcestruzzo;

• il rifacimento dei giunti di dilatazione della struttura e del manto di impermeabilizzazione della passerella;

• la verniciatura con protettivo in resina colorato;

• una nuova impermeabilizzazione delle superfici pedonali con guaina bituminosa a protezione dalle infiltrazioni d’acqua piovana, che comprometterebbero il calcestruzzo della passerella e delle rampe;

• il rifacimento della pavimentazione finale in conglomerato bituminoso da posare su nuovo massetto in calcestruzzo per permettere l’adeguato deflusso dell’acqua piovana ai nuovi bocchettoni ridimensionati e predisposti;

• la sistemazione con le stesse modalità del vano scale del sovrappasso di via Carpaccio, in prossimità della fermata autobus della linea urbana 16;

• la verifica e riverniciatura protettiva e colorata dei corrimani e altri elementi in ferro, come ringhiere, piastre, ecc, facenti parte dei sovrappassi stessi.