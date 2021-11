Giovedì alla cascina del Parco Gallo omaggio agli scrittori romantici

(red.) Salotto Belgioioso: scrittori romantici è il tema dell’evento in programma giovedì 2 dicembre alle 18,30 presso la Cascina del Parco Gallo (via Corfù, 100 – Brescia) con Antonio Palazzo attore e Giovanni Colombo al pianoforte. In occasione dell’anniversario di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, un omaggio alle personalità che frequentarono la sua dimora. L’ingresso è libero. Green Pass obbligatorio.