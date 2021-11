Dieci giovani creativi al Mo.Ca per un anno

(red.) Giovani Makers crescono a Mo.Ca: dieci nuovi creativi saranno al lavoro per un anno negli spazi di palazzo Martinengo Colleoniin via Moretto, l’ex tribunale diventato centro culturale della città che promuove attività di ricerca e idee innovative d’impresa, sostenuto da Fondazione Asm.

Attraverso un bando nazionale sono stati infatti selezionati i soggetti per Makers Hub Brescia presentati in una serata evento in cui è stato possibile visitare i laboratori, gli atelier e gli studi delle diverse realtà creative, fucina sperimentale per i giovani. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, ha lo scopo di incentivare l’imprenditorialità giovanile accompagnando gli artisti a costruire un percorso di innovazione e di autoimprenditorialità nell’ambito dell’artigianato, delle start-up e del self employment.

Gli ambiti sono i più diversi e attuali, dal design e arti grafiche alla cultura e manifattura, passando per comunicazione e innovazione: studi e ambienti condivisi all’interno del Palazzo che vogliono diventare un punto di incontro per l’intera città, aperti ogni settimana ai cittadini e ai visitatori, affinché possano scoprire una realtà giovane e dinamica in continua evoluzione.

Nel 2022 troveranno casa a Palazzo Martinengo Colleoni Alice Faloretti con i suoi dipinti, i capi eco-sostenibili della collezione Millequnovantatre, i gioielli artigianali di Ramini e Ma.sa.i, i ricami di Elia Flores Fraile, il marketing manager Andrea Fogliata e il grafico Marco Bellebono, le fotografie di Massimiliano Squiri e il design sperimentale di Roba Nöa, le illustrazioni di Un altro giro, la collezione grafica di Outside e il gruppo di podcasting Black Market.