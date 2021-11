Brescia, lite tra passeggeri per il posto sull’autobus

(red.) La segnalazione per una rissa è arrivata alla centrale del 112 attorno alle 7,15 di giovedì mattina: le volanti della polizia sono intervenute in zona stazione, tra la fermata dei mezzi urbani e quella della metropolitana, dove la discussione tra due passeggeri del bus si era infiammata ed i toni si erano accesi.

Gli genti hanno potuto appurare che, all’origine della discussione, c’era un posto a sedere sul mezzo, particolarmente affollato anche da studenti, dato l’orario.

Ascoltati i testimoni del diverbio, i poliziotti hanno identificato i due contendenti che, pur venendo alle mani, non erano rimasti feriti. L’episodio ha avuto qualche ripercussione sulla circolazione stradale, piuttosto intensa in quell’orario, dato che l’autobus è rimasto bloccato per la durata dell’intervento delle forze dell’ordine.