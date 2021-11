“Cose mai viste”, al Carmine mercato dedicato all’hand made

(red.) Dove se non al Carmine, il quartiere dell’artigianato di tradizione e di quello nuovo, luogo di rinascita e di recupero di spazi e luoghi, fucina di idee e novità? Cosi, pensando soprattutto al dove, COSE MAI VISTE, dopo l’esperienza di Padernello Cose Mai Viste (che tornerà a maggio 2022 nel borgo della bassa bresciana) ha scelto di atterrare in città con un mercato dedicato all’hand made e al riciclo che racconti, con i suoi nuovi artigiani, nel cuore del Carmine, la bellezza del Made in Italy fatto a mano e sostenibile.

Trenta produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design, accompagnati dai sapori dei food truck occuperanno gli spazi dell’iconico C.A.R.M.E. proponendo con i loro prodotti il racconto della cultura dell’artigianato che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente, alla circolarità dell’economia, alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale. Dall’abito fatto a mano, unico e irripetibile, al portafogli di riciclo, al gioiello lavorato come pezzo unico non replicabile, alla ceramica lavorata a mano, all’angolo del riuso fino ai prodotti della amata merceria per diventare tutti degli artigiani casalinghi, amici vecchi e nuovi di Cose Mai Viste proporranno le novità della stagione invernale nel cuore della città’ vecchia. La due giorni di C.A.R.M.E. Cose Mai Viste vedrà il ritorno anche di alcuni degli artisti della mostra Come si legge Bansky organizzata da Tail Online Gallery che allestiranno le pareti con le loro opere gli spazi unici di C.A.R.M.E. A coloro che sabato e domenica visiteranno il mercato hand made anche un regalo da Padernello, un biglietto scontato che invita alla visita del Castello, partner dei progetti di Cose Mai Viste e, su iscrizione, domenica pomeriggio, il workshop per realizzare una ghirlanda con i colori dell’inverno guidati dalle mani esperte di Fiorelì.

CARME COSE MAI VISTE vi aspetta il 20 e il 21 novembre dalle 10 alle 22.

L’ingresso è gratuito con offerta libera.

L’entrata sarà contingentata secondo le regole COVID 19, presentando Green pass o tampone valido nelle ultime 48 ore. Sarà data la precedenza a chi si iscriverà tramite Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/biglietti-carme-cose-mai-viste-202026174727