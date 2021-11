Badia, inaugurato il nuovo campo multisport

(red.) Oggi, giovedì 18 novembre, alla presenza del Sindaco di Brescia Emilio Del Bono è stato inaugurato il campo multisport, in pavimentazione sintetica e comprensivo di canestri, annesso alla palestra della scuola primaria Don Lorenzo Milani del Villaggio Badia.

Le dimensioni del campo sono di 27 x 14 metri e può essere utilizzato per attività di gioco di gruppo non agonistico.

Le opere di riqualificazione hanno in precedenza interessato la palestra sulla quale è stato possibile intervenire grazie al Progetto “AdESA” (Adeguamento Energetico, Sismico e Architettonico), finanziato da Regione Lombardia con il bando “Smart Living”. Le ricerche multidisciplinari e integrate tra l’Università degli Studi di Brescia, per la parte architettonica, e dell’Università degli Studi di Bergamo, per la parte strutturale, hanno consentito la messa in sicurezza dell’edificio, rendendolo energeticamente sostenibile e aggiornando il partito architettonico.

Oggi, grazie a Fondazione Lions Club Distretto 108 Ib2 Bruno Bnà – Onlus di Bergamo e a importanti imprenditori bresciani e bergamaschi, è stato possibile concludere anche la sistemazione dello spazio esterno così da poter restituire all’intera comunità uno spazio funzionale, bello e sostenibile.