“Formazione continua”, laboratori gratuiti per donne disoccupate a Brescia

(red.) L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia da tempo promuove la realizzazione lavorativa delle donne.

A partire da questo anno è stato aperto uno spazio in via Marchetti 1, il “Laboratorio di sartoria Marchetti 1 Atelier”, dove verranno proposti corsi di formazione gratuiti dedicati a donne disoccupate e non. I corsi, scelti sulla base di interessi e bisogni concreti, intendono supportare il miglioramento costante e rafforzare la fiducia nelle proprie abilità. La formazione continua rappresenta infatti un’occasione per chi è disoccupato perché può capovolgere un momento negativo in una nuova opportunità, permettendo di arricchire il curriculum con competenze nuove e attuali. La presenza di persone di diverse etnie, inoltre, può avviare un nuovo cambiamento costruendo una società coesa.

Questi i corsi proposti: taglio e cucito, sartoria, uncinetto – tecnica granny square, bigiotteria, acquerello, fotografia, italiano per stranieri e scrittura creativa.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere all’indirizzo mail

iscrizionisegreteriamorelli@comune.brescia.it oppure telefonare ai numeri 030 2977314 – 335 5422799 – 339 8740445