Brescia, metro: ancora chiusa la stazione Lamarmora

(red.) Resta ancora chiusa la stazione Lamarmora della metropolitana di Brescia dopo la perdita di acqua da una tubatura del teleriscaldamento di A2A, avvenuta lunedì mattina e che ha comportato la sospensione delle corse per diverse ore.

Ingenti i danni riportati alla fermata, come riferito da Brescia Mobilità in una nota: l’acqua è penetrata anche nei locali tecnici nei quali sono in corso verifiche finalizzare a stabilire se gli impianti siano stati compromessi.

Saltano dunque le corse da e per Lamarmora almeno ancora per la giornata di mercoledì: una volta asciugate le aree scoperte della metro è stato infatti necessario procedere all’analisi delle centraline che consentono il funzionamento non solo dei treni, ma anche delle scale mobili, delle luci e delle telecamere di sicurezza.