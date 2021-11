Galleria Tito Speri, nei prossimi giorni lavori di pulizia annuale

(red.) Nelle giornate di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 novembre il personale di Aprica Spa effettuerà i lavori annuali di pulizia di pannelli della Galleria Tito Speri. L’intervento interesserà oltre duemila metri quadri di superficie e, pur venendo eseguito in orario diurno, non comporterà blocchi per la circolazione veicolare e ciclopedonale.

Con tecniche graduali e non invasive, dai pannelli saranno rimossi i graffiti e, successivamente, si procederà con la pulizia vera e propria (bagnatura preventiva, applicazione di un prodotto detergente per ammorbidire polvere e altri imbrattamenti, successiva spazzolatura e risciacquo finale).

Tutte le operazioni saranno eseguite manualmente per preservare le caratteristiche dei pannelli e la loro colorazione, effettuando al meglio la ripulitura.