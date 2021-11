Aperto a San Zeno il nuovo Tesla Center di Brescia

(red.) I clienti possono ora visitare il nuovissimo Tesla Center di Brescia, che ha aperto la scorsa settimana. Tesla è stata presente a Brescia negli ultimi due anni con uno store temporaneo in centro città, e ora consolida la sua presenza nel territorio bresciano con un Tesla Center situato in via A. Diaz 20, San Zeno Naviglio (Bs), e composto da uno showroom di vendita già operativo e un Service Center che sarà inaugurato nelle prossime settimane.

Qui sarà possibile vedere esposti e toccare con mano i modelli Tesla, come Model Y, il nuovo Suv appena arrivato sul mercato europeo, e la pluripremiata Model 3, berlina elettrica con un prezzo di partenza di 49.990 euro esclusi incentivi, dotata di serie di Autopilot, touchscreen da 15” e aggiornamenti software via etere inclusi a vita.

Lo staff Tesla presente potrà dare informazioni e guidare il cliente attraverso tutto l’ecosistema Tesla, dalla tecnologia di bordo alle modalità di ricarica, e sarà possibile provare Model 3 e Model Y prenotando il proprio Test Drive.

Quando un veicolo Tesla richiede assistenza, l’approccio è duplice: Service Center fisici, come il nuovo sito di Brescia, e la flotta di Mobile Service.

I clienti possono programmare un appuntamento per l’assistenza in pochi minuti tramite la loro app mobile; a quel punto il team di assistenza virtuale è in grado di esaminare i log da remoto e indagare. Fino al 90% dei problemi può essere diagnosticato via etere e, in alcuni casi, è possibile inviare un nuovo firmware al veicolo di un cliente per risolvere eventuali problematiche.

Se la risoluzione da remoto non è praticabile, i tecnici dell’assistenza mobile possono risolvere fino all’80% delle problematiche visitando la casa, il posto di lavoro di un cliente o ovunque possano accedere facilmente al veicolo, eliminando la necessità per i clienti di portare fisicamente la propria auto al Service. Per interventi che necessitano invece di una visita al Service, i clienti potranno ora contare sulla nuova location di Brescia.