Metropolitana, servizio riattivato ma stop a Lamarmora

(red.) “E’ attualmente in corso la riparazione della tubazione oggetto del guasto, sulla cui origine sono in corso gli accertamenti, e il servizio è in fase di graduale ripristino: si prevede il rientro alla piena funzionalità entro la serata di oggi”,

“A2A”, si legge in una nota aziendale, “confermando che i tecnici sono al lavoro per riportare alla normalità la situazione, si scusa dell’accaduto con i cittadini e gli utenti del servizio di teleriscaldamento e della metropolitana”.

Attorno alle 12.45 è stata ripristinata su tutta la linea la circolazione dei treni della metropolitana dopo il guasto al teleriscaldamento in zona Brescia Due. La stazione Lamarmora resterà chiusa però ancora 48 ore per le verifiche strutturali necessarie.

L’interruzione del servizio alla metropolitana di Brescia è avvenuto attorno alle 6 di lunedì 8 ottobre, quando, in via Lamarmora a Brescia, all’altezza dell’incrocio con via Malta, si è verificato un guasto ad una tubazione della rete del teleriscaldamento.

Intervenuti sul posto, i tecnici di A2A Calore e Servizi hanno individuato e sezionato la tratta di tubazione oggetto del guasto verso le 6,45. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Il guasto ha causato una fuoriuscita di acqua calda dalla rete generando, per via della bassa temperatura mattutina, una nube di vapore e comportando l’interruzione del teleriscaldamento in alcune porzioni della zona nord della città, a Bovezzo e a Concesio, ed a alcune utenze nella zona centrale della rete.

La perdita ha coinvolto anche la stazione Lamarmora della metropolitana, comportando l’interruzione delle corse.