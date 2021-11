Guasto alle tubature d’acqua: metropolitana ferma

( red.) Servizio di metropolitana sospeso, nella prima mattina di lunedì 8 novembre a causa di un guasto alla rete idrica di A2A.

Attorno alle 6, la perdita di acqua calda dalle tubature sotterranee ha causato l’allagamento del piazzale della fermata della metropolitana di Lamarmora, a Brescia. L’acqua è scesa nella stazione della metro imponendo la interruzione delle corse. Si è sollevata una nuvola di vapore visibile in tutto il quartiere.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di A2A, la polizia stradale i vigili del fuoco e i tecnici di Brescia Mobilità.

In un avviso, Brescia Mobilità, ha annunciato che è stato istituito un servizio di autobus sostitutivo su tutta la linea. La metropolitana è in funzione solo da Prealpino a Ospedale.