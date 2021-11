Brescia, feci umane sui parcometri: è caccia al responsabile

(red.) Feci umane spalmate sui parcometri di via Bulloni, a Brescia.

Una “sorpresa” sgradevole su cui stanno indagando i carabinieri, analizzando anche le immagini delle videocamere di sicurezza posizionate sulla zona. Dal canto suo, Brescia Mobilità, che gestisce la sosta cittadina, avrebbe rinvenuto un filmato in cui si vede un uomo che, dopo avere provveduto ad espletare i propri bisogni, avrebbe poi imbrattato i dispositivi.

Gli apparecchi sono stati ripuliti e, quelli resi inutilizzabili, ripristinati, per un danno di migliaia di euro, ancora da quantificare.

Si tratta infatti di parcometri di “nuova generazione”, ovvero di quelli in cui va inserita la targa dell’auto che viene posteggiata.

Sabotaggio o vandalismo? Le indagini proseguono per risalire all’identità dell’autore del gesto.