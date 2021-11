Intitolata ad Elena Lonati la sala letture di via Chiusure

(red.) Viene inaugurato questo sabato 6 novembre il nuovo centro civico di via Chiusure a Brescia, intitolato alla memoria di Elena Lonati, la 24enne uccisa il 18 agosto 2006 nella chiesa Santa Maria a Mompiano dal sagrestano cingalese Chamila Ponnamperumage Wimal, al termine di un diverbio.

Il sacrestano l’aggredì, sbattendola prima violentemente contro il portone, poi, credendola morta per il colpo alla testa ricevuto, la legò con nastro adesivo e la chiuse infine dentro un sacco nero della spazzatura, dove la ragazza, ancora in vita, morì dopo un’atroce agonia.

Il corpo della giovane venne nascosto da “Camillo”, così veniva chiamato il cingalese, in una nicchia dietro l’altare. All’uomo, condannato a 18 anni e 4 mesi con il rito abbreviato, dopo avere scontato un terzo della pena in carcere, è stata poi concessa la semilibertà.

Nella nuova sede del centro civico troveranno spazio agli uffici comunali, la Biblioteca Ghetti e una sala lettura intitolata ad Elena, secondo quanto deliberato nel maggio 2018 dal Comune di Brescia che ha accolto la richiesta presentata dall’associazione “Il sorriso dei bimbi”, di cui sono co-fondatori i genitori di Elena, Maddalena e Aldo.