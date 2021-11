Brescia, contributi per l’affitto: ecco la graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria delle domande ammesse al contributo previsto dal Comune per le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto e che non hanno uno sfratto in corso. L’elenco è disponibile sul sito del Comune di Brescia (sezione servizi/casa edilizia/contributi e agevolazioni/contributi per famiglie con morosità incolpevole) all’indirizzo

http://www.comune.brescia.it/servizi/casa/contributiagevolazioni/Pagine/Bando-per-la-presentazione-di-domande-di-contributo-al-fine-di-sostenere-le-famiglie-con-morosit%c3%a0-incolpevole-che-non-abbia.aspx

Per tutelare la privacy sarà possibile individuare la propria posizione in graduatoria attraverso il numero della domanda. I fondi verranno erogati entro la fine dell’anno 2021.​

​​Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Casa del Comune di Brescia (piazzale della Repubblica 1) tramite telefono al numero 030.2977426 oppure via e-mail (servizio.casa@comune.brescia.it).