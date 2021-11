Brescia, 170 mila euro per 35 portoni di “Campo Fera”

(red.) La giunta comunale di Brescia ha approvato, il 27 ottobre scorso, il progetto esecutivo per la sostituzione dei portoni d’ingresso ai fabbricati di proprietà comunale del complesso edilizio “Campo Fiera”, situato a ridosso del tratto più orientale di via Milano, per un importo totale di 170mila euro.

Il piano prevede la sostituzione di 35 portoni che, nel corso degli anni, hanno subìto un forte degrado: scrostamento della vernice, deterioramento del legno, disallineamento delle ante e rottura delle maniglie.

I nuovi portoni saranno identici nel disegno a quelli esistenti, in modo da conservare l’uniformità architettonica dell’edificio. Saranno inoltre dotati di chiudiporta elettrici, di un braccio aereo e, dove necessario, di un maniglione antipanico.

Tra questi portoni, alcuni hanno specchiature in vetro con inferriate decorate. In questo caso, per evitare accessi abusivi durante le operazioni di pulizia e di tinteggiatura (per le quali è prevista la temporanea rimozione delle inferriate), saranno impiegati pannelli in compensato.

La sostituzione dei portoni avverrà in successione e nell’arco di un’unica giornata per ciascun intervento, in modo da arrecare il minor disagio agli inquilini.

Il progetto, redatto dal Servizio Interventi Infrastrutturali strategici ed edilizia abitativa pubblica, non sarà suddiviso in lotti in modo da poter garantire omogeneità nell’esecuzione. Infatti, i fabbricati del quartiere “Campo Fiera” (sorto nei primi anni del Novecento, fra il 1911 e il 1922, come quartiere operaio per sopperire alla richiesta abitativa in un’area ricca di attività industriali) sono inquadrati dal Pgt come “punti nodali storici” del tessuto urbano.