Corso Bazoli, “Il Comune di Brescia non risponde ai cittadini”

(red.) “In data 16 giugno abbiamo trasmesso al sindaco e agli assessori competenti un documento con le nostre osservazioni, obiezioni e proposte sugli imminenti lavori di completamento di Corso Luigi Bazoli, che collegherà Sanpolino a via Serenissima, lavori la cui esecuzione avrà un impatto di non poco conto sulla vivibilità del nostro quartiere”.

E’ la lettera che il Comitato spontaneo contro le nocività ha inviato al Comune di Brescia, per sollecitare risposte sulle modifiche che verranno introdotte. “In primo luogo avremo un cospicuo aumento del traffico veicolare con conseguente inquinamento atmosferico, acustico e luminoso; inoltre l’apertura del nuovo tratto stradale interromperà un importante varco del corridoio ecologico costituito dal Parco delle Cave ed è noto che l’impatto viabilistico diretto sugli animali selvatici è tra le prime cause di rarefazione ed estinzione delle popolazioni”.

“Contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione Comunale crediamo che la vivibilità di un quartiere non migliori aumentando il traffico”, sostiene il Comitato. “Nel documento in questione, oltre a segnalare i problemi di viabilità e di tutela della biodiversità, abbiamo suggerito proposte e possibili soluzioni ai problemi citati ma, ad oggi, non abbiamo ricevuto risposte nonostante questa Amministrazione abbia più volte sottolineato l’importanza della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”.

Nella missiva alla Loggia il Comitato sottolineava alcune criticità tra cui il fatto che “tale arteria stradale, pur non essendo indispensabile, avrebbe potuto essere progettata con una sola carreggiata e quindi a senso unico (utilizzando come percorso inverso la Via Chiappa)”, introducendo “una nuova importante fonte di inquinamento veicolare, acustico e luminoso, andando ad aggiungersi a quello già presente della metropolitana ed a quello recentemente apportato dall’apertura della nuova pista di atletica”.

“Il completamento di corso Bazoli”, si legge nella lettera del Comitato, “oltre che portare nuovi disagi a tutti gli abitanti del quartiere a causa del maggior traffico veicolare e delle probabili soste selvagge che si aggiungerebbero a

quelle già quotidianamente presenti, difficilmente renderà più vivibile il quartiere poiché non è di nuove automobili che ha bisogno Sanpolino”.

Nel documento il Comitato chiedeva al Comune una serie di garanzie , ovvero “che sulla nuova arteria cittadina venga imposto il limite di 30 Km/h e che tale limite venga fatto rispettare attraverso il mantenimento della curva esistente all’altezza dell’attraversamento del Naviglio Cerca, la realizzazione di dossi, strettoie o altre infrastrutture atte a ridurre la velocità di transito”. Oltre a ciò “che, in considerazione dell’inserimento di nuove font luminose (lampioni ecc.), si intervenga riducendo l’inquinamento determinato dal viadotto della metropolitana, diminuendo in modo significativo il numero di punti luce lungo il percorso e che venga realizzato un adeguato numero di sottopassi stradali per piccola fauna, anche adattando in modo corretto gli eventuali scolmatori d’acqua già previsti”.

Sotto la lente anche l’aspetto ambientale relativo al Parco delle Cave, con la richiesta di “uno studio approfondito per individuare ed evidenziare gli interventi d’insediamento di attraversamenti sottostradali per la fauna terricola e che si provveda a salvaguardare adeguatamente il corridoio ecologico rappresentato dal Parco delle Cave, mettendo in atto tutte le opere e le infrastrutture necessarie a mantenere aperto il varco della rete ecologica costituito dalle aree verdi presenti tra l’abitato di Sanpolino, Sant’Eufemia e Buffalora, ponendo una particolare attenzione anche al periodo di cantierizzazione dei lavori”.

Una missiva che, tuttavia, come evidenzia il Comitato, non avrebbe avuto riscontro da parte del Comune: “In data 6 ottobre, preso atto del mancato riscontro da parte del Sindaco e degli Assessori competenti abbiamo inviato una nuova email esternando il nostro disappunto per la mancanza di attenzione nei confronti delle osservazioni, che pure il Consiglio di Quartiere aveva raccolto e fatto Sue. Non ci resta che prendere atto del silenzio del Comune”, chiosa il Comitato spontaneo contro le nocività che rimarca anche che “fermo restando che faremo ciò che riterremo più opportune al fine di rendere pubblico il disinteresse di sindaco e assessori nei confronti delle istanze dei cittadini”.