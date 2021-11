San Barnaba, gli “Universi a confronto” dell’Ensemble Zandonai

(red.) Mercoledì 3 novembre, alle 20.45 all’Auditorium San Barnaba di Brescia, è in programma il secondo dei tre concerti della rassegna “Universo Musica 2021”, curata dall’Associazione Orchestra da Camera di Brescia e realizzata con il contributo di Fondazione Asm, la sponsorizzazione tecnica di Passadori pianoforti e la collaborazione del Comune di Brescia.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata (tramite mail all’indirizzo info@orchestradacameradibrescia.com indicando nome, cognome e recapito telefonico).

“Universi a confronto” è il titolo del concerto che vede protagonista l’Ensemble Zandonai, diretto dal maestro Giancarlo Guarino.La serata proporrà all’ascolto musiche di Josef Suk, George Gershwin e Leonard Bernstein. Ad aprire il concerto sarà la Serenata per archi di Suk, seguita da Rhapsody in blue di Gershwin che, proposta nella versione per archi e pianoforte, vedrà come in veste di solista Stefano Guarino. Chiuderà il programma la versione per archi della celeberrima Suite West side story di Bernstein.

Il gruppo d’archi Ensemble Zandonai – Orchestra da Camera di Trento svolge attività concertistica in Italia e all’estero. L’orchestra è costituita da musicisti professionisti che collaborano con realtà internazionali quali Mahler Chamber Orchestra, Orchestra da Camera di Mantova, Scala di Milano, Arena di Verona, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Europa Galante e Camerata Salzburg. A livello di collaborazioni, la compagine ha avuto modo di lavorare a Trento con il concorso internazionale per direttori d’orchestra Antonio Pedrotti, la Stagione Filarmonica, il Centro Servizi Culturali S. Chiara; in Italia con il Festival di Musica Sacra di Bolzano, la Stagione Filarmonica di Rovereto, il festival Suoni delle Dolomiti, il Festival Mozart di Rovereto, Valceno Arte in Emilia, il Festival internazionale Amfiteatrov a Levanto, la Stagione dei concerti estivi di Modena, Solares Fondazione delle Arti; all’estero come ospite della Stagione concertistica alla Unity Hall di Utica (NY), della Eastman School of Music di Rochester (NY) e del Festival cameristico di Lisbona.

Giancarlo Guarino ha iniziato giovanissimo gli studi musicali sotto la guida della madre Donna Magendanz e del padre Piero Guarino. Si è diplomato col massimo dei voti in violino e in pianoforte. Ha quindi proseguito gli studi presso la Musikhochschule di Hannover (master in violino con Jens Ellermann) e l’Accademia di Imola (master di Musica da Camera con Piernarciso Masi). In qualità di direttore d’orchestra ha collaborato tra le altre con l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra Cantelli di Milano, l’Orchestra da Camera di Brescia, la Mitteleuropa Orchestra del Friuli, l’Orchestra sinfonica di Grosseto, l’Orchestra filarmonica di Brasov (Romania), l’orchestra londinese “I Maestri”, l’orchestra del teatro dell’Operetta di Kiev, le orchestre finlandesi E5, di Kuopio e di Vaasa, l’orchestra Sinfonica di Eskisehir (Anatolia-Turchia).

Pianista e violoncellista, diplomato con il massimo dei voti in ambedue le discipline, Stefano Guarino ha studiato con Sergio Torri, Piero Guarino, Piernarciso Masi, Donna Magendanz, Mario Brunello, Enrico Dindo. È vincitore in ambito solistico e cameristico, sia col pianoforte che con il violoncello, di numerosi premi nazionali ed internazionali. Come pianista ha collaborato inoltre con le prime parti dei fiati dell’Orchestra Haydn di Bolzano e con i Solisti dell’Orchestra da Camera di Mantova, della Mahler Chamber Orchestra e della Camerata Salzburg. Ha presentato in diverse città italiane, tra cui Bologna, Brescia, Bergamo, Varese, Mantova, Lapedona (FM), concerti nei quali alterna nello stesso programma composizioni per violoncello solo e per pianoforte solo.

Universo Musica proseguirà (e andrà a concludersi) lunedì 8 novembre con il concerto dell’Hèsperos Piano Trio (Filippo Lama, violino, Stefano Guarino, violoncello, e Riccardo Zadra, pianoforte), intitolato “Brahms allo specchio – Martucci e i riflessi italiani del romanticismo tedesco”. In programma Trio n. 2 in do maggiore op. 87 e Trio n. 1 in do maggiore op. 59 di Giuseppe Martucci. Il Trio, che da anni calca i principali palcoscenici nazionali, sta dedicando una specifica attenzione al repertorio che proporrà all’ascolto, attestata tra l’altro dall’imminente uscita per la casa discografica Tactus di un cd ad esso dedicato.

Per prenotazioni e informazioni è possibile scrivere a info@orchestradacameradibrescia.com o consultare il sito www.orchestradcameradibrescia.com.