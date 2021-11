Fiumicello, on line la seduta del Consiglio di quartiere

(red.) Giovedì 4 novembre alle 20 è in programma la prossima seduta del Consiglio di quartiere Fiumicello, in videoconferenza.

All’ordine del giorno l’approvazione del verbale dell’ultima seduta, la discussione delle richieste degli abitanti relative al progetto comunale “Case del sole”, il corso di formazione “Uso pista ciclabile” e l’iniziativa prevista per il 26 novembre per la Giornata internazionale “Contro la violenza sulle donne”. Si parlerà inoltre dell’assemblea della zona Case del sole e dei condomini del tronco ovest, dell’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Ghetti (prevista per sabato 6 novembre), dell’informativa in merito alle riunioni dell’Osservatorio Caffaro, dell’informativa sul giornalino e della situazione dei lavori in via Milano.

Le persone interessate a partecipare e a seguire la seduta del Consiglio dovranno fare richiesta all’indirizzo: cdqfiumicello@comune.brescia.it