Brescia, ritorna la tradizionale Fiera di Ognissanti

(red.) Tornano a Brescia, dopo lo stop causato dalla pandemia, le tradizionali bancarelle per la fiera di Ognissanti.

Lunedì 1 novembre, sulla carreggiata sud di via Milano, nel tratto compreso tra via Industriale e viale Italia (con l’ampliamento da via Martino Franchi a viale Italia) e sul lato est di via Industriale, nel tratto compreso tra via Morosini e via Milano.

Cento gli stand di abbigliamento, prodotti alimentari e di profumeria, bigiotteria e pelletteria, giocattoli, biancheria e accessori per la casa.

“Brescia ha voglia e deve ripartire ma sempre nel rispetto delle regole e con molta attenzione alla salute di tutti”, ha detto l’assessore al Commercio e alla rigenerazione urbana Valter Muchetti.

Per le visite ai cimiteri cittadini, fino al 2 novembre, sono stati prolungati gli orari di visita, con orario continuato dalle 8.30 alle 17.30.

Gli orari dei trasporti pubblici (metropolitana e autobus) seguiranno l’orario festivo. Nella giornata del 1 novembre è attivo un servizio gratuito di bus navetta per il cimitero Vantiniano, dalle 8.15 alle 17.15 dal parcheggio di Piazzale Beccaria, situato in Via Volturno nei pressi dell’Iveco, fino al cimitero di via Milano, con corse ogni 12 minuti.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Customer Care aziendale che è attivo tutti i giorni, dalle 7.30 alle 22 al numero 030 3061200, WhatsApp al numero 342 6566207.