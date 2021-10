A Casazza un’area verde intitolata al Milite Ignoto

(red.) Giovedì 4 novembre 2021 alle 11,30 si terrà la cerimonia di intitolazione dell’area verde di via Casazza al “Milite Ignoto”, alla presenza del sindaco di Brescia Emilio Del Bono e dei componenti della giunta comunale.

L’intitolazione del parco, collocato sul lato ovest di via Casazza nel tratto tra i civici 39 e 47, è stata deliberata dalla giunta comunale il 20 ottobre scorso con lo scopo di celebrare il centenario della traslazione della salma del “Milite Ignoto” all’Altare della Patria a Roma e onorare la memoria di coloro che hanno lottato e sono caduti per il bene del Paese.

Il “Milite Ignoto” venne recuperato il 4 novembre 1921 tra i caduti della Prima guerra mondiale a Trieste e, su un treno, percorse tutta l’Italia ricevendo l’omaggio di migliaia di persone prima di trovare sepoltura.

La cerimonia verrà preceduta, alle 10,30 nel portico di Piazza della Loggia, dalla celebrazione del “Giorno dell’Unità nazionale e della giornata delle Forze armate”, sotto il coordinamento della Prefettura, alla presenza del sindaco, delle autorità civili e militari.