“Fortezza aperta”, il Castello di Brescia si rifà il trucco

(red.) In vista del 2023 anno di “Brescia Bergamo capitali della cultura”, il Castello di Brescia si rifà il trucco. Un anno di cantiere per completare il progetto “Fortezza aperta”, finalizzato , sotto l’egida dell’assessorato all’Edilizia monumentale del Comune di Brescia, a valorizzare l’area interna del Cidneo.

Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 11 milioni di euro, di cui 1 milione, per la parte progettuale, dalla Presidenza del consiglio dei ministri nel bando “Italia City Branding 2020”.

Nel progetto è compreso anche il (discusso) ascensore in Castello, che ha ottenuto un finanziamento da parte di Regione Lombardia, ed il recupero del Grande e Piccolo Miglio come Museo del Risorgimento.

Prevista anche la realizzazione di un “parco della scultura” e l’ascensore di risalita fino all’arce (per ora in stand by, dopo il ritrovamento di resti romani).

Un intervento corposo che si concentrerà, in primis, sull’apertura del Museo del Risorgimento (fine 2022), quindi sulla sistemazione al Piccolo e Grande Miglio (i cui lavori inizieranno a novembre, per concludersi a maggio 2022).

A motivo degli interventi è previsto che la strada al ponte levatoio resti aperta solo per il transito dei mezzi di soccorso e dei disabili.