Lunedì bus navetta gratuiti dal parcheggio dell’Iveco al cimitero Vantiniano

(red.) Lunedì 1° novembre 2021, in occasione della festività di Ognissanti, verrà attivato da parte di Brescia Mobilità un servizio gratuito di bus navetta per tutti coloro che vorranno recarsi al Cimitero Vantiniano di Brescia. Il servizio sarà attivo dalle ore 8.15 alle ore 17.15 e collegherà il parcheggio di Piazzale Beccaria – situato in via Volturno di fronte all’Iveco – con il Cimitero Vantiniano di via Milano, con corse ogni 12 minuti.

Sarà pertanto possibile parcheggiare la propria auto nel piazzale e raggiungere comodamente il cimitero monumentale utilizzando il servizio di trasporto gratuito, evitando così attese nel traffico e lunghe ricerche di parcheggio.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Customer Care aziendale che è attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7,30 alle 22,00 e può essere contattato chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.