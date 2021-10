Via X Giornate: cantieri A2A dal 2 novembre (e fino a maggio)

(red.) Da martedì 2 novembre in via X Giornate, nel tratto compreso tra piazza Loggia e via IV Novembre, prendono il via i lavori di posa di nuove condotte destinate alla sostituzione e al potenziamento delle reti dell’acquedotto, del gas in bassa pressione e della linea elettrica in media tensione.

Il cantiere, in carico ad A2a, resterà aperto fino al 20 maggio 2022, e comporterà modifiche viabilistiche, comunicate con apposita segnaletica, e la rimozione di alcune aree di sosta. Gli ingressi e i passaggi pedonali potranno essere sempre utilizzati, mentre gli accessi carrai saranno garantiti compatibilmente con l’avanzamento lavori.

L’intervento sarà suddiviso in quattro fasi interrotte da due sospensioni:

PRIMA FASE (Piazza Loggia, via Volta e via Cardinale Bevilacqua): da martedì 2 novembre a venerdì 10 dicembre 2021.

PRIMA SOSPENSIONE LAVORI: da sabato 11 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022.

SECONDA FASE(primo tratto via Volta evia Bevilacqua): da lunedì 10 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022.

SECONDA SOSPENSIONE LAVORI: da sabato 5 febbraio a mercoledì 16 febbraio 2022.

SECONDA FASE (secondo tratto via Volta e via Bevilacqua): da giovedì 17 febbraio a lunedì 14 marzo 2022.

TERZA e QUARTA FASE (via Bevilacqua evia IV Novembre): da martedì 15 marzo a venerdì 20 maggio 2022.

Questi i provvedimenti viabilistici previsti:

via X Giornate: chiusura della strada a partire da piazza Loggia fino a via Bertolotti e, a seguire, fino a via IV Novembre con divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati e doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dai lavori.

via Alessandro Volta: chiusura della strada all’intersezione con via X Giornate con divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati e doppio senso di circolazione.

via della Posta: divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati, doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Alessandro Volta e via Bertolotti e sospensione dell’area pedonale.

via Bertolotti: chiusura della strada all’intersezione con via X Giornate con accesso consentito solamente da via della Posta e doppio senso di circolazione.

via XXIV Maggio: divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati e doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Alessandro Volta e piazza Loggia.

piazza Loggia (lato sud di fronte a palazzo Rizzotti): divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati e doppio senso di circolazione. Mantenimento di due stalli di sosta per persone diversamente abili in prossimità dell’intersezione con via XXIV Maggio.

corsetto S. Agata: divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati, doppio senso di circolazione con, all’occorrenza, senso unico alternato nel tratto in prossimità dell’intersezione con corso Mameli e spostamento dei due stalli di sosta per persone diversamente abili in largo Formentone.

Da sabato 6 novembre, fino a fine lavori, i banchi del mercato Emporium verranno spostati da via X Giornate a piazza Loggia.