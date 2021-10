Diffusione covid, controlli della polizia: multata la sala scommesse “Win City Sisal”

(red.) Nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in questi giorni, gli Agenti della Divisione Amministrativa hanno sanzionato i proprietari della sala scommesse “Win City Sisal” e del Circolo privato “Jackie” di via Orzinuovi. Il controllo ha permesso di verificare che, all’interno della Sala situata nei pressi di piazza Loggia, era presente un avventore che si intratteneva giocando con un apparecchio elettronico senza il possesso del “Green pass”, ragion per cui sono stati notificati i verbali di contestazione amministrativa di 400 euro sia al titolare, sia all’avventore. Di quanto accertato dagli agenti è stata notiziata la Prefettura di Brescia, per l’eventuale sanzione accessoria della chiusura dell’attività.

Mentre per quanto concerne il Circolo Privato di Via Orzinuovi, gli agenti questa mattina hanno notificato al proprietario del locale la sanzione amministrativa di 1.032 euro per somministrazione di bevande e alimenti senza essere in possesso della regolare licenza comunale. In questo caso è stata richiesta al Comune di Brescia l’emissione di un’ordinanza di cessazione immediata dell’attività intrapresa.