Cimiteri cittadini aperti con orario continuato dal 30 ottobre al 2 novembre

(red.) Dal 30 ottobre al 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, i cimiteri cittadini rimarranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17.30. Al cimitero Vantiniano le funzioni religiose saranno celebrate lunedì 1 novembre, alle 10 e alle 15.30, e martedì 2 novembre, alle 10 e alle 15, quest’ultima celebrata dal vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada o da un suo vicario. Dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle 8.30 alle 17, per tutti i cittadini sarà possibile disporre del servizio gratuito di bus navetta all’interno del cimitero Vantiniano. Fino al 29 ottobre i fioristi e i marmisti saranno autorizzati a entrare, per la posa di confezioni floreali sulle tombe, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 16.30 dall’accesso di via Industriale 1.