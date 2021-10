Venerdì 29 all’Ateneo di via Tosio, incontro sull’Arsenale di Venezia

(red.) Venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 17 presso la sede storica dell’Ateneo di Brescia in Palazzo Tosio (via Tosio 12, telefono 030 41006) è in programma l’incontro sul tema L’Arsenale di Venezia: da grande complesso industriale a risorsa patrimoniale.

Relatori: Paola Lanaro, docente di Storia economica all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Christophe Austruy, docente di Storia economica all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. Coordina Sergio Onger docente di Storia economica all’Università degli Studi di Brescia.

Partecipazione:

a) in presenza: 1. Certificazione vaccinale (green pass); 2. Prenotazione per telefono allo 030.41006, o per E-mail a: ateneobs@ateneo.brescia.it

b) in remoto: con collegamento a: https://zoom.us/j/95729506689?pwd=Z3FaQ3hvQlNJZFZna3N2cWEwNDI5Zz09 – Passcode: 091502