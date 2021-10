Via Risorgimento, tra una settimana conclusi i lavori sul ponte del Mella

(red.) Procedono i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di via Risorgimento sul fiume Mella. Terminata la fase di impermeabilizzazione e di rifacimento delle asfaltature sull’estradosso del ponte (compresi i marciapiedi laterali) si è passati alla successiva fase di ripristino superficiale dell’intradosso della soletta dell’impalcato.

Sulle due campate laterali del ponte i lavori sono stati effettuati tramite ponteggi innalzati dalle strade dell’argine. Per la campata centrale, più alta delle altre due, si è reso necessario l’utilizzo della piattaforma sottoponte “ByBridge”, per poter operare in sicurezza e in maniera indipendente rispetto alle variazioni di portata del fiume.

I lavori che si stanno eseguendo consistono in un ciclo di idro lavaggio, in un trattamento anti corrosione (passivazione) delle armature e nella ricostruzione dei copri-ferri con malte speciali e con successivi trattamenti di finitura di protezione delle superfici esterne del calcestruzzo.

Entro la prossima settimana saranno completati i lavori come previsto dal cronoprogramma del progetto e cominceranno quelli dedicati al ponte di via Volturno sulla tangenziale ovest, in orario notturno. L’importo totale per gli interventi su entrambi i ponti ammonta a 300mila euro.