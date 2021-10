Tanti auguri “Pasticceria Veneto” di Iginio Massari: festa per il 50esimo con amici e dipendenti

(red.) Si è svolta lo scorso lunedì, in una prestigiosa location di Brescia, la festa per il cinquantesimo anniversario della prima pasticceria di Iginio Massari, la storica “Pasticceria Veneto” fondata nel 1971 dal maestro pasticcere e dalla moglie Marì.

Alla presenza di oltre duecento ospiti tra personalità istituzionali, figure del mondo dello sport e dello spettacolo e gli storici dipendenti dell’azienda, i coniugi Massari, affiancati dai figli Debora e Nicola, hanno ripercorso il mezzo secolo di storia di quella che è diventata un’icona nel mondo dolciario e del lusso.

“Abbiamo rischiato davvero di non festeggiare questa ricorrenza perché la mia volontà di vendere tanti anni fa era concreta”, esordisce il Maestro Iginio Massari, “ma grazie ai consigli e alla vicinanza di mia moglie e della famiglia ho pensato che fosse giusto continuare”.

“Oggi chiudiamo i primi 50 anni di storia ma siamo pronti a pensare ai prossimi 50”, chiosa la moglie Marì, da sempre anima e cuore della “Pasticceria Veneto”.

Debora Massari sottolinea l’aspetto umano: “È ai miei genitori che va il principale ringraziamento. Se oggi è così mutata e accresciuta la nostra dimensione e visibilità, è solo perché permane intatta la passione sincera di mia madre e mio padre come guide sicure”, conclude la figlia.

Nicola Massari aggiunge: “50 anni di passione con entusiasmo e costante desiderio di migliorarsi hanno portato i nostri genitori a raggiungere risultati straordinari. Così, sulle spalle dei giganti, lavoriamo, certi dei valori che ci hanno trasmesso, per rinsaldare i prossimi 50”.

Debora e Nicola Massari hanno infine voluto rendere omaggio a 50 anni di ricerca e innovazione, studiando e realizzando, insieme al Maestro, due edizioni limitate celebrative: “Il lingotto” che racchiude un morbido cremino alla nocciola e il Panettone “50° Anniversario”, arricchito da note di caramello e impreziosito da pepite di cioccolato al caramello e cubetti di mandarino candito.