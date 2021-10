Borgo Wührer, accordo siglato: 450mila euro ai proprietari

(red.) Accordo raggiunto, a sette anni dall’avvio delle vertenza, tra i condomini di Borgo Wührer e le altri parti coinvolte, ovvero il committente, i progettisti e il Comune di Brescia per i danni contestati dai proprietari degli appartamenti del plesso immobiliare.

Sono 450 mila gli euro che andranno a costituire il risarcimento per i titolari degli immobili del contesto di viale Bornata dove, nel 2002, vennero effettuati lavori di ristrutturazione a seguito dei quali iniziarono a verificarsi problemi di infiltrazioni. La citazione in giudizio venne aperta nel 2014, quando i proprietari del “Supercondominio Borgo Wührer”, così definito nella vertenza il soggetto collettivo che ha intentato la causa, chiamarono a rispondere dei presunti difetti di costruzione e di progettazione, i costruttori, i committenti e Palazzo Loggia, responsabili, a loro dire, di infiltrazioni ed allagamenti.

L’amministrazione comunale venne citata in quanto titolare di servizio di servitù sulle parti comuni e per la presunta omissione di controllo nei lavori eseguiti sulle parti esterne del complesso (in particolare sulla piazzetta del Borgo). Insieme alla Loggia anche la Concorde srl di Claudio Mascialino, il committente, la Newco di Fermi Ettore e C sas, e l’ingegner Enrico Fermi.

Inizialmente, il Tribunale di Brescia aveva quantificato il danno in 1 milione e 163 mila, ma, nel frattempo, i tempi si sono dilatati causa pandemia e, complice anche la possibilità di usufruire del superbonus ristrutturazione del 110%, è stato firmato un atto di transazione pari a 450mila euro così suddiviso: 180mila euro saranno versati dal committente, Concorde srl, 225mila euro da Zurich Insurance come polizza stipulata dall’ingegnere Enrico Fermi e Unipolsai 45mila euro per la parte che compete il Comune di Brescia.