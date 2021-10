Brescia, taglio del nastro per la nuova sede della Croce Rossa

(red.) Taglio del nastro, domenica 18 ottobre, per la nuova (e prima) sede autonoma della Croce Rossa italiana- Comitato di Brescia.

L’associazione bresciana, infatti, in 156 anni di storia, non è mai stata titolare di una proprio indirizzo che ora invece si trova in via Bainsizza.

All’inaugurazione hanno preso parte le autorità bresciane, accompagnate dalla musica della Banda cittadina Isidoro Capitanio, in un momento di festa e, anche di ringraziamento per gli oltre 500 volontari che ne fanno parte ed operano sul territorio bresciano.

Consegnata a Laura Cantarelli, studentessa della Laba, la targa assegnata al vincitore del bando per la realizzazione del murale nel cortile dello stabile, che raffigura sette operatori a rappresentare i valori capisaldi della Croce Rossa italiana: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità.

Una nuova dimora per l’associazione, che da sempre opera in sinergia con l’amministrazione comunale e che ha dimostrato sul campo, negli ultimi due anni segnati dalla pandemia, il ruolo fondamentale svolto sul territorio durante l’emergenza da Covid 19.

La nuova sede, la cui prima pietra venne posata nel 2009 nell’area un tempo occupata da “Innse Sant’Eustacchio”, tra le maggiori aziende della città, si sviluppa su due corpi centrali, di cui uno come deposito del mezzi pesanti e magazzino e l’altro adibito ad ufficio, sede operativa del 118 e ambulatorio.

Il Comune ha concesso il terreno in comodato d’uso gratuito mentre Fondazione Comunità Bresciana ha messo a disposizione 110mila euro attraverso alcuni progetti realizzati per il territorio.

Annunciata anche la “Open Week” (18-24 ottobre) della Cri in cui la cittadinanza è invitata a visitare la nuova sede e a conoscere le attività svolte con dimostrazioni anche di primo soccorso e di visionare i mezzi in dotazione. Le informazioni sugli eventi si trovano all’indirizzo web: www.cribrescia.it. al quale è possibile iscriversi per partecipare.