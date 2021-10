Beccalossi: “Entro l’estate un Parco dei Poeti più bello e sicuro”

(red.) “Tutto pronto per la riqualificazione del Parco dei Poeti, che entro l’estate 2022 potrà contare su nuovi spazi per i bambini i più giovani e le famiglie. Con la firma della convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Brescia è infatti stato definito il cronoprogramma che, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, sancirà l’inizio dei lavori”. L’annuncio è di Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando la firma della convenzione che definisce il progetto di riqualificazione del Parco dei Poeti, al Villaggio Badia.

“Esprimo grande soddisfazione”, prosegue Beccalossi, “per il completamento di un percorso nato con un mio emendamento al bilancio regionale, che metteva a disposizione 130 mila euro per diversi interventi sulle aree verdi della città, di cui 60 mila per il Parco dei Poeti”

“L’intervento”, conclude Beccalossi, “prevede il rifacimento di un tratto del percorso pedonale, della pavimentazione in gomma nella zona altalene e nell’area di gioco attorno alla casetta per i piccoli, oltre all’area del campo di pallavolo e alla riqualificazione dell’anfiteatro dedicato agli spettacoli, con la posa di nuove sedute sulle tribune. Avremo quindi a disposizione un parco più bello e sicuro”.