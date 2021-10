“Memoria e Tradizioni”, premiata la scuola Tiboni di Brescia

(red.) Sabato 9 ottobre, nel parco delle Stagioni di via Collebeato a Brescia, si è svolta la premiazione della Scuola Tiboni e del suo comitato genitori, vincitori del primo premio del concorso “Memoria e Tradizioni”. Per il Comune di Brescia era presente l’assessore all’Istruzione, Fabio Capra. Il riconoscimento testimonia l’ottimo lavoro svolto dal dirigente scolastico, dal corpo insegnanti e da tutte le famiglie che, nei mesi segnati dal post pandemia, hanno saputo coinvolgere i bambini e i nonni per raccontare insieme la storia, la tradizione e il patrimonio che lega ogni famiglia al proprio quartiere.